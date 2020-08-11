Son dakika haberi | Söke Çayı'na düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberlerine göre Söke'de dengesini kaybederek çaya düşen kişi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.
11.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:23
Söke'de dengesini kaybederek çaya düşen kişi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre ihbar üzerine Dere Caddesine giden itfaiye ekipleri, Yusuf K'nın dere yatağına düştüğünü gördü.
Dere yatağına sarkıtılan sedyeyle kurtarılan Yusuf K, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA