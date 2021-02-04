Son dakika haberi: Söke Belediyesi devlet hastanesine 4 solunum cihazı aldı
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Son dakika haberi: Söke Belediyesi devlet hastanesine 4 solunum cihazı aldı

04.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:06
Son dakika haberi: Söke Belediyesi devlet hastanesine 4 solunum cihazı aldı

Son dakika haberler: Söke Belediyesi, Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine 4 solunum cihazı bağışladı.

Söke Belediyesi, Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine 4 solunum cihazı bağışladı.

Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başhekim Hasibe Özgeçen Dinçel'i ziyaret etti, hastanedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Dinçel, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde solunum cihazlarının önemli hale geldiğini dile getiren Dinçel, "Bağışlanan cihazlar hastalarımıza nefes olacak." diye konuştu.

Tuncel de "Duyulan her ihtiyaçta hastanemizin yanında olduğunu ifade etmek isterim. Salgın döneminde tüm kurumların yanında olduk. Özellikle ilaçlama konusunda da çok hassas davrandık." dedi.

Söke Belediye Başkanı, ziyarette temin ettikleri 4 solunum cihazını hastane yönetimine teslim etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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