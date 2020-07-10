Son dakika haberi: Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Son dakika yerel haberi: Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş sokak ortasında köpeği kalça kısmından bıçakla yaraladı.

10.07.2020 03:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 03:22

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş sokak ortasında köpeği kalça kısmından bıçakla yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. isimli bir kişi evinin önünde bulunan sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle kalça kısmından elindeki bıçak ile yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan köpeğe ilk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Polis ekiplerine haber veren çevre sakinleri V.A. isimli kişinin evinin önünde dakikalarca bekleyerek olaya tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe bıçakla saldıran V.A.'yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Şehit Fuat Kaplan Polis Karakolu'na giden hayvanseverler köpeği bıçaklayan V.A.'dan şikayetçi oldu.

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Son dakika haberi: Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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