SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
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SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da bir yakını ile sokakta yürüyen Elvan E. (27), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ÇORUM'da bir yakını ile sokakta yürüyen Elvan E. (27), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Elvan E., hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren saldırganın kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14.30 sıralarında Kubbeli Caddesi'nde meydana geldi. Bir yakını ile sokakta yürüyen Elvan E. erkek kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Elvan E.'nin yardımına çevre esnafı koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elvan E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı olayını gerçekleştiren saldırganın kaçış anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU
SOKAK ORTASINDA SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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