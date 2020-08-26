Son dakika haberi... Sokakta oyun oynayan çocukların spor malzemesi talebini başkan yerine getirdi Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki boş arazide futbol oynamak isteyen ancak spor malzemesi sıkıntısı yaşayan çocuklar, belediye başkanına mesaj atarak spor malzemesi istedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki boş arazide futbol oynamak isteyen ancak spor malzemesi sıkıntısı yaşayan çocuklar, belediye başkanına mesaj atarak spor malzemesi istedi. Çocukların talebini yerine getiren başkan ise istedikleri malzemeleri çocukların ayağına göndererek mutlu olmalarını sağladı.

Kartepe Arslanbey Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ali Emengen, arkadaşlarıyla buluşarak futbol oynamak için boş bir araziye gitti. Arkadaşları ile birlikte maç yapabilmek için boş bir arazi bulan Emengen, futbol maçı için gerekli olan top, kale, ve formalarını temin etmek için ise sosyal medyadan ulaştıkları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a mesaj gönderdi. Emengen attığı mesajda arkadaşları adına Büyükakın'dan futbol kaleleri, futbol topu, forma ve maç sonrası dinlenecekleri piknik masası istedi.

Sosyal medya mesajı ile istedikleri spor malzemelerine kavuştular

Çağrıyı gören Başkan Büyükakın, çocukların istediği malzemelerin en kısa zamanda ulaştırılması talimatını verdi. Talimat doğrultusunda harekete geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da gerekli malzemeleri temin ettikten sonra çocukların ayağına getirdi. Oyun alanlarına gelen spor malzemelerini sevinçle karşılayan çocuklar, malzemeleri getiren belediye ekipleriyle futbol maçı yaparak teşekkür ettiler.

Ellerindeki malzemeleri çocuklara dağıttılar

Başkanı Büyükakın'ın adına çocuklara istedikleri malzemeleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Barış Çoban ulaştırdı. Barış Çoban'a Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve Tribün Lideri Haluk Bozo eşlik etti. Spor Şube Müdürü Barış Çoban çocuklara forma dağıttı. Araziye kalelerin koyulduğunu gören ve yeni futbol toplarına da sahip olan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Spor malzemelerini getiren ekipler maç yaptılar

İstedikleri malzemelerin gelmesine çok sevinen çocuklar Spor Şube Müdürü Barış Çoban, Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve Tribün Lideri Haluk Bozo, Mustafa Güler ve Bedirhan Er'in yer aldığı takım ile maç yaptı. Maç sonunda çocuklar Başkan Büyükakın'a sevgilerini tezahüratlarla gösterdi.

"Başkanımıza teşekkür ederiz"

Arkadaşlarıyla sık sık maç yaptıklarını ifade eden 13 yaşındaki Ali Emengen, "Burada boş bir arazimiz vardı. Arkadaşlarımızla taşlardan kale yaparak maç yapıyorduk. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a mesaj gönderdik. Ondan futbol kalesi, top ve forma istedik. Sağ olsun başkanımız bize istediğimiz malzemeleri gönderdi" dedi.

"Bu formaları hep giyeceğiz"

Formalar için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden 11 yaşındaki Yavuz Selim Şişman, "Başkanımız bizim ihtiyacımız olan tüm malzemeleri gönderdi. İnşallah burada giydiğimiz Kocaelispor formalarını büyüyünce de giymek istiyoruz. Bize bu imkanı veren başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA