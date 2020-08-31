Son dakika haberi... Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş (2)
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Son dakika haberi... Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş (2)

Gelen son dakika haberlerine göre 2 CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDISamsun'da Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına silahın dipçik ve kabzası ile vurarak darbedip ardından tabanca ve tüfek ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı Trabzon'da yaylada tartıştığı Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldüren Ahmet Cerrah için...

Son dakika haberi... Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yaylada bir cinayet daha işlemiş (2)
31.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:15

2 CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Samsun'da Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına silahın dipçik ve kabzası ile vurarak darbedip ardından tabanca ve tüfek ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı Trabzon'da yaylada tartıştığı Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldüren Ahmet Cerrah için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Polislerin 30 kişiyi sorgulaması ve elde edilen bilgiler doğrultusunda 40 adrese yaptıkları baskınların ardından şüpheli Keleş, Vezirköprü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İLK CİNAYETE 'SİLAH ÇEKTİ ZANNETTİM' SAVUNMASIİl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, polise verdiği ilk ifadede Samsun'daki Hüsame Ünveren cinayetiyle ilgili "Onunla daha önceden aramızda husumet vardı. Olay günü karşılaştık ve küfürleştik. Bana silah çeketiğini zannederek üzerimde ki tabancayı çıkartarak ateş ettim. Öldüğünü sonradan duydum" dediği öğrenildi.İKİNCİ CİNAYETE 'KENDİMİ KORUDUM' SAVUNMASI Şüphelinin Trabzon'da öldürdüğü Şenol Keleş ile ilgili ifadesinde ise, "Beraber alkol aldık. Sonradan aramızda hatırlamadığım konudan tartışma çıktı. Kalkarak küfür ederek üzerime yürüdü. Sonra beni tehdit ederek silah çekti. Bende üzerimdeki tabancayı çıkartarak, kendimi korumak amaçlı ateş ettim" dediği belirtidi. FİRARİ 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan şüpheli Ahmet Cerrah'a, Trabzon'da yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 kişinin işlemleri devam ederken, polis Samsun'daki cinayetin diğer firari şüpheli S.T.'yi ise her yerde aranıyor. 


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Kaynak: DHA

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