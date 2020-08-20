Son dakika haberi: Sokak ortasında tabanca ve tüfek dehşeti kamerada 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi: Sokak ortasında tabanca ve tüfek dehşeti kamerada 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da sokak ortasında 2 kişinin tabanca ve tüfekli saldırısına uğrayan Hüsame Ünveren (24), hayatını kaybetti.

20.08.2020 01:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 01:20

SAMSUN'da sokak ortasında 2 kişinin tabanca ve tüfekli saldırısına uğrayan Hüsame Ünveren (24), hayatını kaybetti. Şüphelilerin, silah kabzası ile darp edip, yakın mesafeden tüfekle ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansırken, seken kurşunun isabet etmesi sonucu o sıra yoldan geçen Canik MHP Meclis Üyesi Cemil G. de ayağından yaralandı. Polis ekipleri kaçan zanlıların eşkalini belirleyip, yakalamak için araştırma başlattı.

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Son dakika haberi: Sokak ortasında tabanca ve tüfek dehşeti kamerada 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

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