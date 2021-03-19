Son dakika haberi | Sokak ortasında öldüresiye dayağa tutuklama
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Son dakika haberi | Sokak ortasında öldüresiye dayağa tutuklama

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:17
Son dakika haberi | Sokak ortasında öldüresiye dayağa tutuklama

Son dakika haberler: Antalya'nın Kumluca ilçesinde transseksüel bireyi, sokak ortasında yere yatırarak darp eden erkek şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde transseksüel bireyi, sokak ortasında yere yatırarak darp eden erkek şüpheli tutuklandı.

Kumluca'da 3 gün önce gerçekleşene olayda trans birey olduğu ileri sürülen M.A. ile R.K isimli erkek şahıs arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce R.K, M.A'yı sokak ortasında kafasına basıp darp ederek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından R.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, iki kişinin kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, R.K.'nin yerdeki M.A.'yı yumruklayarak bağırdığı görüldü. Görüntüleri çeken vatandaşın "Öldürdü. Niye kurtarmıyorlar" sözleri dikkat çekti. Olayı gören vatandaşların tepki göstermesi sonrası şahsın kaçması da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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