Son dakika haberi... Sokak ortasında kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı
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Son dakika haberi... Sokak ortasında kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sokak ortasında kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokak ortasında kayın biraderini silahla kasıklarından vurarak öldüren enişte, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak ortasında kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokak ortasında kayın biraderini silahla kasıklarından vurarak öldüren enişte, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Semih Özmen ile ablasının eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma esnasında silahını çıkartan enişte A.A., kayınbiraderi Semih Özmen'e ateş açtı. Kasığından vurulan Özmen, kanlar içerisinde kalırken çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince enişte A.A. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Semih Özmen ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Özmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan A.A. adlı şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Sokak ortasında kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı
Son dakika haberi... Sokak ortasında kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı
Son dakika haberi... Sokak ortasında kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı
Son dakika haberi... Sokak ortasında kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA

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