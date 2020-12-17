Son dakika haberi... Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada
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Son dakika haberi... Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada

17.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:19

Son dakika haberler: Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada Antalya'da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada

ANTALYA - Antalya'da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı eğlence, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntüde, sokak ortasında toplanan gençler asker eğlencesi düzenledi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü.

Gençlerin o eğlencesi ise apartman sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada
Son dakika haberi... Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada
Son dakika haberi... Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada
Son dakika haberi... Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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