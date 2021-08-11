SOKAK KÖPEĞİNİ SOPAYLA DÖVEN ŞÜPHELİ YENİDEN GÖZALTINDA

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHAAtaşehir'de dün bir kişinin, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle Duman isimli sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansımış, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Ataşehir'de dün bir kişinin, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle Duman isimli sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansımış, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre, mahalle sakinlerinin Duman adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvansever, kendisine bildirilen yaralı haldeki köpeği Ataşehir'de bulunan veteriner kliniğine götürdü. Dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Kızıl, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bugün ise Kızıl, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Hasan Kızıl, Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı