Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Bir son dakika haberine göre Cadde, sokak ve meydanlarda hakim olan sakinlik UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.