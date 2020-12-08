Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
08.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:26
Bir son dakika haberine göre Cadde, sokak ve meydanlarda hakim olan sakinlik UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Cadde, sokak ve meydanlarda hakim olan sakinlik UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi ve Atapark bölgesi boşaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık