Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

08.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:26

Bir son dakika haberine göre Cadde, sokak ve meydanlarda hakim olan sakinlik UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Cadde, sokak ve meydanlarda hakim olan sakinlik UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi ve Atapark bölgesi boşaldı.

Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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