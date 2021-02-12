Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
12.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:32
Son dakika gündem haberine göre Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 15 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 15 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut