Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
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Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

12.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:32

Son dakika gündem haberine göre Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 15 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 15 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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