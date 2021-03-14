Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
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Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

14.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:43
Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Son dakika gündem haberi... Konya'nın 'Çok yüksek riskli' il olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasında 2'si çocuk 4 kişinin bir motosikletle ailecek yolculuk etmesi kameralara yansıdı.

Konya'nın  'Çok yüksek riskli' il olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasında 2'si çocuk 4 kişinin bir motosikletle ailecek yolculuk etmesi kameralara yansıdı. Özellikle kadın yolcunun sırtına örtüyle bağladığı ve uyuduğu tahmin edilen bebeğin vücudunun bir kısmının örtüden sarkması, görenleri korkuttu.

Olay, bugün Meram ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Güzelpınar Sokak üzerinde meydana geldi. 'Çok yüksek riskli' il olduğu için kırmızı kategoride yer alan ve bugün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, 2'si çocuk 4 kişilik ailenin bindiği plakasız motosikletle trafikte ilerlemesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde,  sürücünün, bir kız çocuğunu dizlerine oturturken, arkada ise sırtına örtüyle bebek bağlayan kadını taşıdığı görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler, tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti. Özellikle kadın sürücünün sırtına örtüyle bağladığı ve uyuduğu tahmin edilen bebeğin vücudunun bir kısının örtüden sarkması görenleri korkuttu.

Görüntü Dökümü:

-4 kişilik ailenin motosiklette yolculuk etmesi 

Haber- Kamera: Adem YILDIZ KONYA


Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
Son dakika haberleri! Sokağa çıkma kısıtlamasında motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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