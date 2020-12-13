Son dakika haberi... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
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Son dakika haberi... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

13.12.2020 07:06 | Son Güncelleme: 13.12.2020 07:16
Son dakika haberi... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi: Tüm dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Tüm dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Dünyada ve ülkemizde alınan tüm tedbirlere rağmen hızla yayılan ve can almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Polis ekipleri İstanbul'da bir çok noktada oluşturdukları denetim noktalarında kontrollerine aralıksız devam ediyor. Denetimlerde vatandaşların izin belgeleri kontrol edilirken, herhangi bir belge gösteremeyenlere ise idari para cezası uygulanıyor.

Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'deki denetim noktalarında yolu dubalarla tek şeride düşüren polis ekipleri, gelen araçları tek tek durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.

- Okur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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