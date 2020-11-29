Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı
Son dakika haberi... KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri belirlenen noktalarda gece boyu denetim yaptı.
Polis ekipleri durdurulan sürücüye yaptığı kontrolde 1.73 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca, yapılan evrak kontrollerinde sürücünün daha önceden ehliyetinin yine alkolden alındığı tespit edilirken, kullandığı minibüsün de sigortasının olmadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri durdurulan araç sürücüsüne hem alkollü araç kullanmaktan hem sokağa izinsiz çıkmasından ceza yazarken, sigortası olmayan aracı da ceza işlemlerinden sonra çekici ile otoparka çekildi. Sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Sokağa çıkma yasağının saatlerini yanlış bildiğini ve alkollü olduğunu" söyledi. Polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar devam etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU