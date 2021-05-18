Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasında asker eğlencesi düzenlendi

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gençler asker eğlencesi düzenleyip, müzik eşliğinde eğlendi.

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gençler asker eğlencesi düzenleyip, müzik eşliğinde eğlendi.

Olay, saat 21.10 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'ndeki sitelerin otoparkında yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasında bir araya geldi. Minibüsten yüksek sesli müzik açan gençler, asker eğlencesi düzenledi. Müzik eşliğinde oynayan gençler, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Gürültüden rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, araçtan yaptığı anons ile dağılmaları yönünde uyardı. Polisin uyarısıyla asker eğlencesini sonlandıran gençler, dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün