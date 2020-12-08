Son dakika haberi! SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ
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Son dakika haberi! SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

08.12.2020 06:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 06:17
Son dakika haberi! SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

Son dakika haberler: Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAKoronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında dün saat 21.00'da başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında dün saat 21.00'da başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlanmanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu'nda araç hareketliği görüldü.  

Görüntü dökümü:

--------------Ayvansaray D-100 Karayolu-Araç hareketliliği-Metrobüslerden görntü

-Genel ve detaylar 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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