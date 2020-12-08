Son dakika haberi! SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ
08.12.2020 06:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 06:17
Son dakika haberler: Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAKoronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında dün saat 21.00'da başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan tedbirler kapsamında dün saat 21.00'da başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlanmanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu'nda araç hareketliği görüldü.
Görüntü dökümü:--------------Ayvansaray D-100 Karayolu-Araç hareketliliği-Metrobüslerden görntü
-Genel ve detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU