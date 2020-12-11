Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

11.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:52
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlamamın ardından İstanbul'un en yoğun noktalarından olan İstiklal Caddesi boş kaldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibari ile başladı. Kısıtlama saatinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. Akşam yoğun seyreden trafik kısıtlama saatinde yüzde 18'e düştü. 

İSTİKLAL CADDESİ KISITLAMA SONRASI BOŞ KALDIBaşlayan kısıtlama ile beraber İstanbul'un en yoğun noktalarından olan İstiklal Caddesi boş kaldı. Kısıtlamanın başlama saati ile beraber caddede sadece turistlerin girilmesine izin verilirken, zabıta ve polis ekiplerinin de denetimleri devam ediyor. Zabıta ekipleri, caddede yoğunluk oluşmasına karşın drone ile kontrollerini sürdürüyor. Öte yandan zabıta aracından da vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılar yapılıyor.


- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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- İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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