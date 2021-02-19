Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması

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Son dakika gelişmesine göre Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.