Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
19.02.2021 21:34 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:38
Son dakika gelişmesine göre Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Sokağa çıkma kısıtlaması
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya