Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması

19.02.2021 21:34 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:38

Son dakika gelişmesine göre Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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