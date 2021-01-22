Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması

22.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:05

Son dakika haberi... 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanından görüntüler Polislerin aldığı önlemlerden görüntüler Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler Ekiplerin uygulamasında görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak...

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanından görüntüler

Polislerin aldığı önlemlerden görüntüler

Trafikte ilerleyen otobüs ve araçlardan görüntüler

Ekiplerin uygulamasında görüntüler ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Ozan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 22:05:29. #1.14#
title