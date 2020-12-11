Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın cadde ve sokaklarından görüntü Polis denetimlerinden görüntüler KÜTAHYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.