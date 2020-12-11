Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması

11.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:16

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın cadde ve sokaklarından görüntü Polis denetimlerinden görüntüler KÜTAHYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kütahya'nın cadde ve sokaklarından görüntü

Polis denetimlerinden görüntüler

KÜTAHYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
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