Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
03.12.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:45
Son dakika haber... Cadde ve sokaklardan görüntü Polis ekiplerin denetimleri Paket servisi yapan lokantalar, kuryelerin paketleri götürmesi AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cadde ve sokaklardan görüntü
Polis ekiplerin denetimleri
Paket servisi yapan lokantalar, kuryelerin paketleri götürmesi AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut