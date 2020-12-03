Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması

03.12.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:45

Son dakika haber... Cadde ve sokaklardan görüntü Polis ekiplerin denetimleri Paket servisi yapan lokantalar, kuryelerin paketleri götürmesi AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cadde ve sokaklardan görüntü

Polis ekiplerin denetimleri

Paket servisi yapan lokantalar, kuryelerin paketleri götürmesi AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Ajda Pekkan Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Caner Erkin Sinan Gümüş Nacer Chadli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 21:45:22. #1.15#
title