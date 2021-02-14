Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı
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Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı

14.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:27
Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı

AVCILAR'da soğuk havada bir köpek polis merkezine sığındı.

AVCILAR'da soğuk havada bir köpek polis merkezine sığındı. Polisler köpeği battaniyeye sardı. 

Avcılar'da bir köpek soğuk ve karlı havada Tahtakale Şehit Abdulkadir Sirma Polis Merkezi'nin kapısına geldi. Bunu gören polisler, battaniye ile köpeğin üstünü örttü. Polis ekipleri köpeğe yemek vererek karnını doyurdu. 

 


- İstanbul
Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı
Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı
Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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