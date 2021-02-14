Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı
14.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:27
AVCILAR'da soğuk havada bir köpek polis merkezine sığındı.
AVCILAR'da soğuk havada bir köpek polis merkezine sığındı. Polisler köpeği battaniyeye sardı.
- İstanbul
Avcılar'da bir köpek soğuk ve karlı havada Tahtakale Şehit Abdulkadir Sirma Polis Merkezi'nin kapısına geldi. Bunu gören polisler, battaniye ile köpeğin üstünü örttü. Polis ekipleri köpeğe yemek vererek karnını doyurdu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı