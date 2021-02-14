Soğuk havada üşüyen köpek polis merkezine sığındı

AVCILAR'da soğuk havada bir köpek polis merkezine sığındı. Polisler köpeği battaniyeye sardı.

Avcılar'da bir köpek soğuk ve karlı havada Tahtakale Şehit Abdulkadir Sirma Polis Merkezi'nin kapısına geldi. Bunu gören polisler, battaniye ile köpeğin üstünü örttü. Polis ekipleri köpeğe yemek vererek karnını doyurdu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı