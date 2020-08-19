Son dakika haberi... Soğuk hava deposu üretimi yapan fabrikada yangın Son dakika 3. sayfa haberine göre Soğuk hava deposu üretimi yapan fabrikada yangın Antalya Organize Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu üretimi yapan bir fabrikada başlayan yağını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Soğuk hava deposu üretimi yapan fabrikada yangın

ANTALYA - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu üretimi yapan bir fabrikada başlayan yağını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 08.00 sırasında sanayi bölgesinin 2. kısmındaki bir soğuk hava deposu üretimi yapan bir fabrikada başladı. İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangının mesai saatinden önce başladığı için içeride kimse olmadığı ve herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA