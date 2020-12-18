Son dakika haberi | Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu

18.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:25
Son dakika haberi | Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin İzmit İlçesinde şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesinde üç katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin içerisinde aniden çıkan yangın ve dumanı fark eden ev sahibi Sadiye Yenigün evin dışına çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Sadiye Yenigün'ü hemen ambulansa alarak ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucu yangının şofbenden çıktığı tespit edildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Öykü Çelik Haluk Levent Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Okan Buruk Erol Bulut Çağdaş Atan Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Kredi Karar Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Şofbenden çıkan yangın paniğe sebep oldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:29:07. #1.15#
title