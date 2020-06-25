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Son dakika haberi | Sodexo'da mobil ödeme, Kovid-19 öncesine göre 3 kat arttı

Son dakika haberleri: Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, pandemi sürecinde yemek kartlarının kullanımında ciddi değişiklikler olduğunu belirterek, "Hijyen kaygısı ile temassız ve mobil ödemeye yönelik bilinç arttı.

Son dakika haberi | Sodexo'da mobil ödeme, Kovid-19 öncesine göre 3 kat arttı
25.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:13

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, pandemi sürecinde yemek kartlarının kullanımında ciddi değişiklikler olduğunu belirterek, "Hijyen kaygısı ile temassız ve mobil ödemeye yönelik bilinç arttı. Mobil ödeme oranlarının Kovid-19 öncesi döneme kıyasla yaklaşık 3 kat arttı.

Pandemi öncesi uygulamaya aldığımız Mobil Kart çözümü, dönemin ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla ön plana çıktı. Mobil Kart kullanımı, pandemi öncesi döneme göre 10 kat arttı." diye konuştu.

Özcan, AA muhabirinin pandemi sürecinde yemek kartları kullanımı ve dijital dönüşüme ilişkin sorularını yanıtladı.

Pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında restoranların yaklaşık yüzde 80'inin kapandığını hatırlatan Özcan, "Ülke ekonomimizin ve elbette yemek kartı sektörünün en önemli unsuru olan restoranlara biz de bu dönemde destek olmaya çalıştık. Özellikle yemek siparişine talebin artması ile restoranların kurye operasyonlarını daha etkin yönetmeleri çok önemli hale geldi. Biz de tüketicilerin, siparişlerinin durumunu haritadan gerçek zamanlı görebilmesini sağlayan akıllı kurye takip çözümü Hemen Yolda'yı üye restoranlarımıza hizmet bedeli olmaksızın sunduk." şeklinde konuştu.

-Firmalara sıcak yemek aboneliği çözümünü sağlıyoruz

Özcan, Sodexo olarak pandemi döneminde dijital dönüşüm adımlarını yaygınlaştırdıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu dönemde tamamen sağlıklı ve güvenli çözümler sunma kaygısıyla, müşterilerimizin çalışanlarına yemek faydasını evde, ofiste ya da sahada daha hijyenik bir şekilde sunabilmeleri için radikal aksiyonları çok hızlı bir şekilde aldık. 20 yıldan fazla süredir kullanımda olan plastik yemek kartı ve kağıt yemek çeklerinin üretimini durdurduk ve sektörümüzde birer ilk olan dijital çözümlerimizi yaygınlaştırdık. Mobil Kart çözümümüz sayesinde müşterilerimiz çalışanlarına yemek faydasını kart lojistik süreci olmadan akıllı telefonlarında dijital olarak anında sunabiliyor, tüketicilerimiz ise aynı gün bu yemek faydasından, temassız ödeme yaparak yararlanabiliyor.

Mobil Çek çözümü ile de çalışanlarına, bayilerine ya da iş ortaklarına dönemsel olarak gıda desteği vermek isteyen işletmelere yönelik tamamen dijital, akıllı telefonlardan kullanılabilen, tek seferlik bir dijital araç sunmuş oluyoruz. Öte yandan ofiste çalışanları olan firmalar da ofiste hijyenik ama ekonomik ve pratik bir toplu yemek çözümü arayışına girdiler. Biz de iş ortaklarımızla birlikte bu tip firmaların çok avantajlı fiyatlarla çalışanlarına hijyenik bir şekilde günlük sıcak yemek aboneliği sağlamasına olanak tanıyoruz. Yemek kartı üzerinden toplu sıcak yemek aboneliği yapan firmalar, yüzde 100 vergi avantajından da faydalanıyor."

Pandemi sürecinde tüketici davranışlarında bir takım değişiklikler olduğunu dile getiren Özcan, "Hijyen kaygısı ile temassız ve mobil ödemeye yönelik bilinç arttı. Mobil ödeme oranlarının Kovid-19 öncesi döneme kıyasla yaklaşık 3 kat arttı.

Pandemi öncesi uygulamaya aldığımız Mobil Kart çözümü, dönemin ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla ön plana çıktı. Mobil Kart kullanımı, pandemi öncesi döneme göre 10 kat arttı. Üye restoranlarımıza yönelik sunduğumuz, onların akıllı telefonlar üzerinden temassız ve hijyenik bir şekilde ödeme almalarını sağlayan Cep Pos çözümümüze yönelik talep de arttı. Cep Pos çözümümüze yönelik talep de bu dönemde 2 katına çıktı." ifadelerini kullandı.

-Yeni normalde toparlanma süreci başladı

Haziran ayının ilk günlerindeki işlem verilerinin yeni normal sürecinde toparlanmaya yönelik ilk sinyalleri verdiğini aktaran Özcan sözlerini şöyle tamamladı:

"Haziran ayının ilk haftalarında yemek kartı kullanıcılarının sayısının evlerden çalışılan mayıs ayına göre yüzde 45 arttığını, yine aynı dönemde yemek kartı ile yapılan işlem adedinin 2,5 katına çıktığını görüyoruz. Harcama yapan firma sayısında mayıs ayına göre yüzde 20, toplam harcama tutarlarında ise yüzde 24 oranında artış gözlemledik. Bu süre zarfında harcama yapılan üye restoran sayısında nisan ve mayıs aylarına kıyasla artış gerçekleşti ve üye iş yerlerimizde yüzde 82 oranında normal hacme yaklaşıldı.

Önümüzdeki dönemde bu olumlu seyrin devam edeceğini umuyoruz. Bu dönemde dijital çözümlere olan ilginin artmasıyla birlikte firmaların gerek sahada gerekse evde çalışan tüm çalışanlarına dokunan, temassız ödeme gibi hijyenik çözümler ve online gıda alışverişi gibi kolaylıklar sunan yemek kartının daha da önem kazanacağını öngörüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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