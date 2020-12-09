Son dakika haberleri! Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gesi Mahallesi Kılıçarslan Sokak'ta yaşayan Ü.Ö. (71) ve M.Ö'nün (63) oğulları işten eve dönünce anne ve babasını hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler, Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan