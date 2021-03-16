Son dakika haberi | Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok: "Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu"

Son dakika gündem haberine göre Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok: "Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu"