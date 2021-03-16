Son dakika haberi | Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok: "Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu"
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Son dakika haberi | Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok: "Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu"

16.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:24
Son dakika haberi | Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok:

Son dakika gündem haberine göre Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok: "Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu"

Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok: "Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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