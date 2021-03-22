Son dakika haberi... Slovakya'da, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V almak için yapılan anlaşma iktidarda krize neden oldu
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Son dakika haberi... Slovakya'da, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V almak için yapılan anlaşma iktidarda krize neden oldu

22.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:14
Son dakika haberi... Slovakya'da, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V almak için yapılan anlaşma iktidarda krize neden oldu

Son dakika gündem haberi... Slovakya Başbakanı Igor Matovic'in iktidarın diğer ortaklarıyla görüşmeden Rusya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V almak için anlaşması hükümet krizine yol açtı.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic'in iktidarın diğer ortaklarıyla görüşmeden Rusya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V almak için anlaşması hükümet krizine yol açtı.

Ülkede OLANO (Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi), SME-RODİA (Biz Aileyiz), SAS (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) ve ZA LUDİ (Halk İçin) partilerinden oluşan koalisyon hükümetinde, Başbakan Matovic'in iktidar ortağı 3 parti ile istişare yapmadan 1 Mart'ta Rusya ile yaptığı aşı anlaşmasına tepki olarak art arda istifalar gerçekleşti.

SAS Partisinden Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Sulik, Başbakan Matovic'in "ülkeyi yönetme kapasitesi olmadığını" ileri sürerek, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce de ZA LUDİ Partisinden Çalışma, Gençlik ve Aile Bakanı Milan Krajniak istifa etmiş ve Başbakanın iktidar ortaklarına rağmen Rusya'dan aşı aldığı için görevinden ayrılması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Başbakan Matovic, dün yaptığı açıklamada, koalisyon ortaklarının halihazırda bulundukları bakanlıklardan istifa etmeyi kabul etmesi durumunda ülkede istikrarın korunabilmesi için görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Uzmanlar, dörtlü koalisyon hükümetinde uzun süredir devam eden gerginliklerin aşı konusuyla zirveye tırmandığını, Başbakanın istifa çağrısı sonrasında görevini bırakan Başbakan Yardımcısı Sulik'in bu hamlesi sonrasında Matovic'in atacağı adımın hükümetin sürüp sürmeyeceğini belirleyeceği yorumunda bulundu.

Uzmanlar ayrıca yaklaşık bir yıldır iktidarda bulunan 4 partinin erken seçime gidilmesi taraftarı olmadığını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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