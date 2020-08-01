Son dakika haberi | Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
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Son dakika haberi | Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı

Son dakika güncel haberine göre CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık, "Bayramlar birliktir, beraberliktir, kardeşliktir.

Son dakika haberi | Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
01.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:07

CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık, "Bayramlar birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bu salgın süreci birliğin, beraberliğin anlamını bir kez daha gözler önüne serdi ve önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu." dedi.

CHP Genel Merkezinde, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti ve MHP heyetleri ile videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bayramlaşma görüşmesinde Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık hazır bulundu.

CHP'de ilk olarak AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'ün bulunduğu heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

AK Parti'nin tüm teşkilatlarının bayramını kutlayan Karabıyık, "Bayramlar birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bu salgın süreci birliğin, beraberliğin anlamını bir kez daha gözler önüne serdi ve önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu." diye konuştu.

Karabıyık, bundan sonraki bayramlarda daha sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ortama sahip olmak için bugünden alınan tedbirlerin son derece önemli olduğunu vurguladı.

MHP heyeti ile görüşme

AK Parti'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan heyet, CHP heyetiyle videokonferans yoluyla görüşme yaptı.

Bayram dileklerini ileten Karabıyık, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerine, koronavirüs sürecinde yaşamlarını yitiren sağlık personeline ve salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Karabıyık, görevleri başındaki tüm güvenlik güçlerinin, emekçilerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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