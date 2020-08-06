Son dakika haberi: Sivrice'de Kovid-19 denetimi Son dakika haberi... Sivrice ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin denetim yapıldı.

Sivrice ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Denetim yapılan iş yerlerinde esnaf, işletmeci ve vatandaşlara maske ve eldiven takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, hijyene dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA