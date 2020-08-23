Son dakika haberi: 'Sivil Toplum Fotoğraf Sergisi' Esenboğa Havalimanı'nda yarın açılacak Son dakika gündem haberi... ANKARA'da,' Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergisi', yarın Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımları ile açılacak.

ANKARA'da,' Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergisi', yarın Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımları ile açılacak.

Türkiye ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla, Sivil Toplum Destek Programı (STDP) altında Avrupa Birliği Başkanlığı'nca yürütülen projeler kapsamında çekilen sivil toplum temalı fotoğrafların sergileneceği 'Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergisi', yarın Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımları ile açılacak. Uygulanan projeler kapsamında çekilmiş 36 fotoğrafın yer alacağı sergi vasıtasıyla, sivil toplum örgütleri arasındaki diyaloğa vurgu yapmak, sanatsal ve kültürel faaliyetler yoluyla farkındalık yaratmak, aktif sivil katılımın güçlenmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Sergi, iki hafta süreyle Esenboğa Havalimanını kullanan yolcuların ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak.Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, etkinliğe ilişkin,"17 yılı aşkın süredir Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlenmesini ve Türkiye'deki sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağlıyoruz. Bu sergiye konu edilen projelerimizin yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu, kamu kurumlarımız ve STK'larımızın yoğun emeğini içerdiğinin bilinmesini özellikle arzu ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA