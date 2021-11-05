Son dakika haberi... Sivil jandarmalar yolcu gibi bindikleri toplu taşıma araçlarını denetledi

TRABZON'da sivil jandarma ekipleri, yolcu gibi bindikleri toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 18 araç sürücüsüne, toplam 3 bin 128 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kentte toplu taşıma araçlarını denetledi. Akçaabat ilçesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik dron destekli denetimlerde sivil ekipler, yolcu gibi bindikleri toplu taşıma araçlarını denetledi. Kurallara uymadığı tespit edilenler, kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi.

Yolculardan Melek Baykuş da, "Yapılan uygulama güzel. Her şey bizim can güvenliğimiz için. Böyle bir uygulamanın olması şoför ve yolcuların daha dikkatli olmasına vesile oluyor. Ben bu uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür ediyorum" dedi.