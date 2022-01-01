Son dakika haberleri... SİVEREK'TE YENİ YILA YİNE SİLAHLA HAVAYA ATEŞ EDEREK GİRDİLER

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2022 yılına giriş yine silahla havaya ateş ederek kutlandı.

İlçede saatler 00.00 gösterdiğinde her yıl uygulanan yeni yıl kutlamasını değiştirmeyen vatandaşlar evlerin balkon ve çatılarından dakikalarca havaya ateş ederek kutlama yaptı. Yoğun silah sesinin duyulduğu ilçedeki yeni yıl kutlamalarında yaralanan olmadı.