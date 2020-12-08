Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

08.12.2020 02:00 | Son Güncelleme: 08.12.2020 02:05

Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçenin Şirinkuyu Mahallesi 26'nci Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce alacak verecek nedeniyle husumetli olan iki grup sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen tabancadan çıkan mermilerle vücudunun değişik yerlerinden yaralandı.

Kavgayı gören vatandaşlar olay yerine polis ve 112 Acil ekiplerini çağırdı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis gece karanlığından yararlanarak olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyona başlattı.

Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

İlgili Haberler

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Husumetli iki grubun kavgasında 2 kardeş yaralandı
Husumetli iki grubun kavgasında 2 kardeş yaralandı
Komşular arasında 'Boşanma' kavgası: 1 yaralı
Komşular arasında 'Boşanma' kavgası: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Pınar Altuğ Cemal Hünal Demet Akalın Haluk Bilginer
Spor Sörloth Serdar Aziz Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 02:05:30. #1.15#
title