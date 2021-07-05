Son dakika haberi: Siverek'te 3 kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Siverek'te 3 kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Siverek'te 3 kazada 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 farklı kazada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 farklı kazada 3 kişi yaralandı.

İlk kazada, gece geç saatlerde Siverek istikametinden Hilvan istikametine seyir halinde bulunan 46 ABR 216 Toyota markalı otomobil, bir tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İkinci kazada, Hilvan istikametinden Siverek istikametine seyir halinde bulunan 79 ABL 286 Fiat marka hafif ticari araç, Aslanlı Kırsalı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarına devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Üçüncü kaza, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylarbaşı Kırsal Mahallesi yolunda meydana geldi. 02 ABB 455 plakalı Volkswagen marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi: Siverek'te 3 kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Siverek'te 3 kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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