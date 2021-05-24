Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi
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Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da kalp krizi geçirdikten sonra vefat eden Şanlıurfa'nın Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun (40) cenazesi defnedildi.

Bursa'da kalp krizi geçirdikten sonra vefat eden Şanlıurfa'nın Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun (40) cenazesi defnedildi.

Ongu için Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen törene, Ongu'nun eşi Şeyma, babası Yılmaz ve annesi Sabriye Ongu ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Ongu'nun yakınları törende gözyaşı döktü.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ailesini ziyaret etmek için Bursa'ya gelen Ongu, bugün sabah saatlerinde evde dinlendiği sırada aniden fenalaşmış, kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ongu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Evli ve 3 aylık bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Ongu, 2005 yılında mezun olduktan sonra Sulakyurt, Kemah, Arhavi ve Eceabat kaymakamlıkları, Artvin ve Hakkari vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, geçen yıl aralık ayında Siverek Kaymakamlığına atanmıştı.

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi
Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi
Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi
Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi - Haberler
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