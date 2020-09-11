Son dakika haberi | Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi
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Son dakika haberi | Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi

Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi.

Son dakika haberi | Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi
11.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:44

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi.

Erdoğan'ın kullandığı 34 E 8044 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAP 162 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Sivasspor Kulübü sosyal medya hesabından futbolcuya "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

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Kaynak: AA

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