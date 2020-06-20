Son dakika haberi: Sivasspor maçı öncesi stadyumun dezenfeksiyonu yapıldı Son dakika spor haberi... Konya Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Konya'da oynanacak Konyaspor-Sivaspor maçı öncesinde stadyumun dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Konya'da oynanacak Konyaspor-Sivaspor maçı öncesinde stadyumun dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Süper Lig'in 28'inci haftasında Konyaspor'un Demir Grup Sivasspor'u sahasında konuk edeceği karşılaşma öncesinde Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun dezenfeksiyonunu yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çim zemin başta olmak üzere soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorların detaylı şekilde dezenfeksiyonunu yaparak maça hazır hale getirdi. - KONYA

Kaynak: İHA