Sivasspor, Mustapha Yatabare ile sözleşme yeniledi
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Sivasspor, Mustapha Yatabare ile sözleşme yeniledi

Sivasspor, Mustapha Yatabare ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare'nin sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, "Yatabare'yi kutluyor, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mustapha Yatabare, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez kırmızı-beyazlı formayı giyip, 26 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor, iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti.

Sivasspor, Mustapha Yatabare ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Mustapha Yatabare ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Mustapha Yatabare ile sözleşme yeniledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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