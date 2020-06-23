Son dakika haberi! Sivasspor'da Yasin Öztekin şoku!
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Son dakika haberi! Sivasspor'da Yasin Öztekin şoku!

Bir son dakika haberine göre DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, sakatlığından dolayı 1-2 hafta forma giyemeyeceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Son dakika haberi! Sivasspor'da Yasin Öztekin şoku!
23.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:26

DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, sakatlığından dolayı 1-2 hafta forma giyemeyeceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'da forma giyen başarılı oyuncu Yasin Öztekin, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kaburgasında kırık olduğu anlaşılan Öztekin, tedavi için İzmir'e gitti. Sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili bilgi veren 33 yaşındaki futbolcu "Geçmiş olsun mesajları yazan taraftarlarımıza arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Göğsümde ufak kırık var. Takımımı yalnız bırakmak istemezdim. 1-2 hafta sonra sahalarda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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