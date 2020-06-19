Son dakika haberi: SİVAS Yaralı yavru karga tedavi altına alındı Son dakika gelişmesine göre Yaralı yavru karga tedavi altına alındıSİVAS'ın Gemerek ilçesinde yuvasından düşen yavru karga tedaviye alındı.

Yaralı yavru karga tedavi altına alındı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yuvasından düşen yavru karga tedaviye alındı. Gemerek ilçesinde yaşayan veteriner hekim Osman Kabadayı (34), yerde yuvasından düşen yavru bir karga fark etti. Kabadayı, yavru kargayı Yenidoğan Mahallesi Cami sokaktaki kliniğine götürdü. Kanadında ve çeşitli yerlerinde yara olduğu görülen yavru karga tedavi altına alındı. Yavru karganın sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA