Son dakika haberi: SİVAS Yaralı yavru karga tedavi altına alındı
Son dakika gelişmesine göre Yaralı yavru karga tedavi altına alındıSİVAS'ın Gemerek ilçesinde yuvasından düşen yavru karga tedaviye alındı.
19.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:21
Yaralı yavru karga tedavi altına alındı
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yuvasından düşen yavru karga tedaviye alındı. Gemerek ilçesinde yaşayan veteriner hekim Osman Kabadayı (34), yerde yuvasından düşen yavru bir karga fark etti. Kabadayı, yavru kargayı Yenidoğan Mahallesi Cami sokaktaki kliniğine götürdü. Kanadında ve çeşitli yerlerinde yara olduğu görülen yavru karga tedavi altına alındı. Yavru karganın sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA