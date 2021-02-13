Son dakika haberi | Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısı oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu Numune Hastanesinde yapıldı.

Hastane girişinde İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Ayhan, daha sonra Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Ayhan, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının, vatandaşlara örnek teşkil etmesi için devlet üst yönetiminin de aşı olması yönündeki tavsiyesi üzerine aşı yaptırdığını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da önceliğin riskli gruplara verildiğine dikkati çeken Ayhan, kent genelinde bugüne kadar 30 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını belirtti.

Şu an stokta 10 bin civarında aşı bulunduğunu belirten Ayhan şunları kaydetti:

"Peyderpey aşılarımız gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla birkaç ay içinde Kovid-19'un belini kıracağımızı umuyorum. İlimizde rakamlara bakacak olursak vaka sayıları düşüşte ve bu da bizim yüzümüzü güldürüyor. Ancak 'Tam bitmiş.' diyemeyiz. Biliyorsunuz, pazartesiden itibaren de eğitim kademeli olarak açılıyor. Dolayısıyla salgınla mücadelemizi daha da üst seviyelere çıkarmış olacağız. Hem aşıların devam etmesi hem de tedbirlerin uygulanmasıyla birkaç ay içinde bu işin üstesinden geleceğimizi söyleyebiliriz. İlimiz bu anlamda çok iyi durumda. Ben buradan sağlık teşkilatımıza, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bireysel ve toplumsal olarak vatandaşımızın sağlığını korumak bizim görevimiz."

Ayhan, aşıların güvenilirliği konusunda yöneltilen soruya, "Hem Cumhurbaşkanımız hem de burada bizler de onun temsilcisi olarak aşılarımızı olduk. Aşılar, bilimsel anlamda testlerden geçmiş ve olunmasında hiçbir sakınca yok. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde