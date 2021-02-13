Son dakika haberi | Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısı oldu

13.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:14
Son dakika haberi | Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısı oldu

Son dakika gelişmesine göre Sivas Valisi Salih Ayhan'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu Numune Hastanesinde yapıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu Numune Hastanesinde yapıldı.

Hastane girişinde İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Ayhan, daha sonra Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Ayhan, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının, vatandaşlara örnek teşkil etmesi için devlet üst yönetiminin de aşı olması yönündeki tavsiyesi üzerine aşı yaptırdığını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da önceliğin riskli gruplara verildiğine dikkati çeken Ayhan, kent genelinde bugüne kadar 30 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını belirtti.

Şu an stokta 10 bin civarında aşı bulunduğunu belirten Ayhan şunları kaydetti:

"Peyderpey aşılarımız gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla birkaç ay içinde Kovid-19'un belini kıracağımızı umuyorum. İlimizde rakamlara bakacak olursak vaka sayıları düşüşte ve bu da bizim yüzümüzü güldürüyor. Ancak 'Tam bitmiş.' diyemeyiz. Biliyorsunuz, pazartesiden itibaren de eğitim kademeli olarak açılıyor. Dolayısıyla salgınla mücadelemizi daha da üst seviyelere çıkarmış olacağız. Hem aşıların devam etmesi hem de tedbirlerin uygulanmasıyla birkaç ay içinde bu işin üstesinden geleceğimizi söyleyebiliriz. İlimiz bu anlamda çok iyi durumda. Ben buradan sağlık teşkilatımıza, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bireysel ve toplumsal olarak vatandaşımızın sağlığını korumak bizim görevimiz."

Ayhan, aşıların güvenilirliği konusunda yöneltilen soruya, "Hem Cumhurbaşkanımız hem de burada bizler de onun temsilcisi olarak aşılarımızı olduk. Aşılar, bilimsel anlamda testlerden geçmiş ve olunmasında hiçbir sakınca yok. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Anayasa Mahkeme Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 15:19:32. #1.14#
title