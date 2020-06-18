Son dakika haberi... Sivas tarihi kent meydanındaki tarihi yapılandış cephelerinde ki yabani otlar tek tek temizlendi Son dakika haberine göre Sivas tarihi kent meydanındaki tarihi yapılandış cephelerinde ki yabani otlar tek tek temizlendi Sivas tarihi kent meydanındaki tarihi 3 medresenin ve Kale caminin iç ve dış cephelerinde ki yabani otlar tek tek temizlendi.

Sivas tarihi kent meydanındaki tarihi yapılandış cephelerinde ki yabani otlar tek tek temizlendi

SİVAS - Sivas tarihi kent meydanındaki tarihi 3 medresenin ve Kale caminin iç ve dış cephelerinde ki yabani otlar tek tek temizlendi.

Sivas Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Mezarlık Müdürlüğünün desteğiyle tarihi camilerin duvarlarında yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Vakıflar Genel Müdürü Cemal Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen temizleme işleminde Şifaiye Medresesi, Kale Cami ve Çifte Minareli Medrese"nin iç ve dış cepheleri büyüyen otlardan arındırıldı. Temizleme çalışması kapsamında açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Cemal Karaca, her sene tarihi eserlerin temizliği ve onlarda biten çeşitli yabani otları temizleyip yaz sezonuna hazırladıklarını belirterek, " Malum bu binalarda tarihi eserlerde aynı noktalarda çokça ot ve çeşitli bitkiler ortaya çıkmakta. Belediyemiz İtfaiye müdürlüğünden ve mezarlıklar müdürlüğünden yardım alarak ekipleriyle birlikte bu sahada bir çalışma başlattık. Diğer eserlerimize de aynı şekilde temizlik yapmaya devam edeceğiz. Şuan da Çifte Minareli Medrese dediğimiz bölümdeyiz. Buranın duvarlarında temizlik yapıyoruz ve ardından Kale Camii'nin minare kısmında çok ot var, oraların hepsini temizleyeceğiz. Diğer eserlerimizden de tespit ettiklerimize belediyemizden destek alıp, birlikte buranın temizliklerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: İHA