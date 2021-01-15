Son dakika haberi: Sivas'taki üniversite hastanesinde Kovid'19'a karşı aşılama

Son dakika haberlerine göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının başladığı bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çin'den getirilen Kovid-19 aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, ilk iki gün hastane çalışanlarının aşıları yapılıp daha sonra randevu alan vatandaşları da sürece dahil edeceklerini belirtti.

Şu an için kent genelinde 10 bin sağlık çalışanı için aşı geldiğini hatırlatan Doğan, aşılar ve tedbirlerle salgından kısa sürede kurtulmayı temenni ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde