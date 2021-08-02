Son dakika haberi! Sivas'taki "Gardaşlık Festivali" Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle iptal edildi
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Son dakika haberi! Sivas'taki "Gardaşlık Festivali" Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle iptal edildi

Son dakika haberi! Sivas'taki 'Gardaşlık Festivali' Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sivas Valisi Salih Ayhan, 5 Ağustos'ta yapılması planlanan geleneksel Gardaşlık Festivali'nin orman yangınları nedeniyle iptal edildiğini, festival fonundan karşılanacak 100 bin fidanın ise yangın bölgelerinde toprakla buluşturulacağını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5 Ağustos'ta yapılması planlanan geleneksel Gardaşlık Festivali'nin orman yangınları nedeniyle iptal edildiğini, festival fonundan karşılanacak 100 bin fidanın ise yangın bölgelerinde toprakla buluşturulacağını söyledi.

Ayhan, tarihi valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, 5 Ağustos'ta yapılması planlanan Gardaşlık Festivali'ni, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları ve can kayıpları nedeniyle iptal ettiklerini belirtti.

"Gardaşlık" kavramının toplumsal sorumluluk anlamına geldiğini vurgulayan Ayhan, şöyle konuştu:

"Bugünlerde ülke olarak orman yangınlarıyla büyük bir mücadele vermekteyiz. Maalesef yüreğimiz yanıyor ve bunu da üzüntüyle takip etmekteyiz. Belediyemizin ve diğer kurumlarımızın birçok aracı da o bölgelere gönderildi. Tabi Türkiye'mizin birçok yerinde yaşanan bu felaketi göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaptık ve önümüzdeki günlerde yapmayı düşündüğümüz Gardaşlık Festivali'ni bu yıl yapmama yönünde karar aldık. Yangın bölgelerinde bu tür sıkıntılar varken bizim burada tebessüm etmemiz, eğlenmemiz çok hoş olmayan bir durum olacağından böyle bir karar aldık. Dolayısıyla festivali bu yıl sanal ortamda kutlayacağız."

Ayhan, her yıl Sivas'ta 4 milyon fidan diktiklerini, bu yıl söz konusu yangınlara dikkati çekmek amacıyla 1 milyon fidanı daha toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, "Ayrıca sponsorlarımız ile yapılan istişare sonucunda festival için toplanan kaynağın tamamı, bu bölgede, Manavgat, Antalya ve Mersin'deki yangınlar için Orman Genel Müdürlüğümüzün oluşturacağı fona aktarılacak. Bu fondan karşılanacak 100 bin fidan da bu sayede yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için toprakla buluşturulacak." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yangınlar nedeniyle bu seneki festivali "gardaşlık kültürüne" yakışacak bir kararla iptal ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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