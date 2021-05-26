Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
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Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

G.T. (26) yönetimindeki 25 HB 788 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 34 CON 782 plakalı hafif ticari araç ve M.Ö'nün (53) kullandığı 27 E 4856 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle G.T'nin ve H.A'nın araçları şarampole devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan bebek R.T, F.T. (22), Y.T. (49), M.A, E.A. (2), E.A. (5), D.Y. ve H.A. (33) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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