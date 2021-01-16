Son dakika haberi! Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi! Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

16.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:32
Son dakika haberi! Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1232 adet uyuşturucu hap ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1232 adet uyuşturucu hap ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlar Caddesi'nde bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçta ve içindeki F.S. ile S.G'nin üzerinde yaptıkları aramada bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi buldu.

Şüphelilerin iş yerinde de 4 ruhsatsız tabanca, biri boş 5 şarjör, 7 mermi, 1232 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S'nin 24, S.G'nin 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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