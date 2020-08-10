Son dakika haberi: Sivas'ta trafikte çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Sivas'ta trafikte çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Sivas'ta trafikte çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
10.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:28

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, A.T. ile İ.S. ve kardeşi M.S. arasında, Sivas-Malatya kara yolu Yenikarahisar Mahallesi yol ayrımında, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, tabancayla İ.S'yi karnından, kardeşi M.S'yi ise sol bacağından yaraladı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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